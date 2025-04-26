Горнальский монастырь восстановят в Курской области

Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в Суджанском районе обязательно восстановят. Об этом РИА «Новости» сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К сожалению, страдает этот уникальный монастырь, основанный, напомню, еще в XVII–XVIII веках. Конечно, мы будем его восстанавливать и сделаем все, чтобы храм вновь служил вере», — отметил он.

Врио губернатора напомнил, что Горнальский монастырь находится непосредственно на границе. Накануне у Хинштейна состоялся телефонный разговор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Горнале.

Глава региона добавил, что в Курской области восстановят другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия.

Несколько дней назад российские военные разгромили группировку украинских боевиков, которая удерживала Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Противника уничтожили полностью.