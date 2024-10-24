Путин назвал число заблокированных в Курской области боевиков ВСУ

Вооруженные силы России продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом президент Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани.
Глава государства подчеркнул, что порядка двух тысяч украинских военных находятся в окружении в Курской области.
«Российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области», — указал Путин.
Ранее российские военные смогли успешно отбить шесть атак украинских сил в Курской области. В результате столкновений украинская армия понесла потери, составившие до 40 человек. Также российские силы ликвидировали танк противника и боевую машину пехоты — бронетранспортер М113 производства США.
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