Путин: порядка 2 тысяч солдат ВСУ блокированы в Курской области

Вооруженные силы России продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом президент Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани.

Глава государства подчеркнул, что порядка двух тысяч украинских военных находятся в окружении в Курской области.

«Российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области», — указал Путин.

Ранее российские военные смогли успешно отбить шесть атак украинских сил в Курской области. В результате столкновений украинская армия понесла потери, составившие до 40 человек. Также российские силы ликвидировали танк противника и боевую машину пехоты — бронетранспортер М113 производства США.