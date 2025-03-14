Дьявол кроется в деталях. Что ответил Путин на предложение о перемирии с Украиной

Мир замер в ожидании, ведь завершение конфликта на Украине перестало быть призрачной перспективой. Международные контакты по этому поводу проходят каждый день, а идею о перемирии комментируют на самом высоком уровне. Возможно ли действительно приостановить огонь, выяснил 360.ru.

Чем закончились переговоры в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии 11 марта прошли американо-украинские переговоры. Киевский режим потребовал три вещи — тишину в небе, море и обмен военнопленными. США же ожидали получить знак о готовности к дипломатии. Американский президент Дональд Трамп раскрыл детали закрытых переговоров перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 13 марта. Он похвастал тем, что украинский вопрос после его прихода к власти, наконец, сдвинулся с мертвой точки. США убедят Украину в неизбежности территориальных уступок. По крайней мере, президент высказался о них, как о свершившемся факте.

Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения. Дональд Трамп Президент США

Главным результатом переговоров, известным широкой публике, стало предложение США устроить 30-дневное прекращение огня, и Украина согласилась. Теперь дело за Россией. «Посмотрим, будет ли там Россия. Если ее там не будет, это станет большим разочарованием для мира. <… > Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал Трамп.

Фото: РИА «Новости»

Республиканец полон оптимизма. Он заявил, что имеет рычаги давления на Россию, но пока не раскроет их, ведь переговоры идут «довольно позитивно». Он подтвердил отправку американской делегации в Москву. Среди посланцев — спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Трамп признался, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить», — сказал он. Что ответил Кремль В это же время Путин провел переговоры с ближайшим союзником — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а по их итогам выступил на пресс-конференции. Там он поставил точки над i и заявил, что Россия готова к перемирию. Но есть нюансы.

Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Владимир Путин Президент России

Во-первых, по словам президента, важно понять, что произойдет с украинской группировкой в Курской области. Сложат ли боевики оружие и выйдут без боя, даст ли командование ВСУ такой приказ. Путин усомнился в том, что целесообразно отпустить их после всех преступлений против мирных жителей. Кроме того, по словам президента, неизвестно, как именно Украина использует эти 30 дней перемирия. Продолжится ли принудительная мобилизация, подготовка новобранцев, поставки оружия, или стороны заморозят все процессы. «Тогда возникает вопрос: а каковы будут, как будут решаться вопросы контроля, верификации, как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно — это все серьезные вопросы», — сказал он.

Путин захотел обсудить эти вопросы с Трампом напрямую, по телефону. И повторил — сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами Россией поддержана. «Американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле», — сказал президент. Что сказал Лукашенко о ситуации на Украине Белорусский президент отказаться вмешиваться в переговорный процесс. По мнению Лукашенко, Россия защитит интересы всего Союзного государства. Но он предупредил — обмануть не получится, имея ввиду сорванные в прошлом Минские договоренности.

Самое главное: в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы. Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Европе Лукашенко сделал грозное предупреждение. По его мнению, она повела себя недальновидно, продолжив во что бы то ни стало поддерживать украинцев. «Если россияне, Россия, договорится с США, — труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повелась и ведет себя до сих пор, — пока в СМИ, наверное так и будет, — недальновидно», — сказал он. Как отреагировал Трамп на слова Путина Реакция Путина пришлась Трампу по душе. Он увидел в заявлениях президента надежду на успешную развязку. «То, что он сказал сегодня, — это многообещающее заявление», — сказал американец.

Идею устроить прекращение огня поддержала ООН. Представитель генсека Стефан Дюжаррик выразил надежду на то, что оно материализуется. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к «подлинному мирному соглашению», а не только к прекращению огня. К чему на самом деле приведут разговоры о перемирии В ближайшее время договориться о мире не удастся, уверен политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. Он напомнил 360.ru, что дьявол, как известно, кроется в деталях, а в вопросах политики — в особенно мелких деталях.

Рамочно-то все за все хорошее против всего плохого, то есть все за приостановку, но у каждого в голове приостановка значит некие более точные детали. Для Украины это детали, связанные с восстановлением обмена разведданными, финансовой помощи и вооружений. А для нас это гарантия, что это не будет очередным украинским трюком. Сергей Маркелов Политический советник

Убедить Россию согласиться на 30-дневный перерыв, по его мнению, могут гарантии того, что Украина не передумает, перемирие не усилит ее и не станет очередным политическим винтом. Он объяснил, что дав формальное согласие на прекращение огня, киевский режим получил желаемое — возобновление поддержки США. Во время гипотетического перемирия украинское руководство усилит свою армию, и конфликт продолжится. «Поэтому для нас главная фишка — будет ли в эти 30 дней происходить что-то, что будет говорить о развитии сюжета в рамках действительно мирного пути. Или это будет так, что Трамп думает об одном, Зеленский — о другом, а мы — о третьем. Пока на сегодня именно так и происходит», — сказал Маркелов.

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Разговор между США и Россией пойдет именно об этом. Месяца достаточно для усиления позиций, считает политолог. Пока Украина, как и сказал Путин после встречи с Лукашенко, только слабеет. Она давно отдала восточный фронт, а теперь практически утратила Курскую область.

«В данном случае мы будем работать только в таком режиме — кто будет контролировать эти 30 дней, что будет пошагово в этот период происходить. Если, первое, мы будем представлять себе, какая идея лежит в этих 30 днях, второе, мы будем понимать, что никаких подводных, надводных камней не будет, все будет открыто, публично и будет некая коллективная работа, то мы согласимся», — предупредил он. Но пока у Путина, судя по заявлениям на пресс-конференции, есть абсолютная уверенность в том, что произойдет по-другому. Маркелов увидел решение лишь во встрече всех сторон и предметном разговоре. До тех пор продолжится челночная дипломатия, пропаганда и иллюзии.