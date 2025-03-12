Зеленский сломался. На Украине подвели итоги переговоров в Джидде

Президент Владимир Зеленский «сломался» после переговоров украинской и американской делегаций, которые прошли в Саудовской Аравии. Об этом в Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Главная новость в том, что мы сломались. Что наша глупая, губительная стратегия дала трещину», — отметил он.

По словам экс-советника, после переговоров США и России «может всплыть много нюансов». При этом Арестович считает, что прошедшие переговоры являются маленькой победой. Он добавил, что Украина представляет собой страну, которая «начинает думать только тогда, когда ее ставят на грань».

Зеленский принял предложение США о прекращении боевых действий на 30 дней с возможностью дальнейшего продления. Об этом стало известно после переговоров делегации двух стран в Джидде. Президент Дональд Трамп пообещал донести инициативу до России, рассчитывая, на согласие с ее стороны.