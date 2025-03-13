Трамп предупредил, что отказ РФ от перемирия станет разочарованием для мира
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед переговорами с генсеком НАТО Марком Рютте, что отказ России от перемирия станет большим разочарованием. Трансляцию брифинга провел телеканал Sky News.
«Посмотрим, будет ли там Россия. Если ее там не будет, это станет большим разочарованием для мира. <… > Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал политик.
Трамп сообщил, что американская делегация уже начала серьезные обсуждения в Москве. Среди представителей США — его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент добавил, что хотел бы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
С Украиной, по его словам, ведутся обсуждения о территориальных уступках и окончательных деталях мирного соглашения. Стороны согласуют участки земли, которые будут сохранены или утрачены.