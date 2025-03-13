Трамп предупредил, что отказ РФ от перемирия станет разочарованием для мира

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед переговорами с генсеком НАТО Марком Рютте, что отказ России от перемирия станет большим разочарованием. Трансляцию брифинга провел телеканал Sky News .

«Посмотрим, будет ли там Россия. Если ее там не будет, это станет большим разочарованием для мира. <… > Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал политик.

Трамп сообщил, что американская делегация уже начала серьезные обсуждения в Москве. Среди представителей США — его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент добавил, что хотел бы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

С Украиной, по его словам, ведутся обсуждения о территориальных уступках и окончательных деталях мирного соглашения. Стороны согласуют участки земли, которые будут сохранены или утрачены.