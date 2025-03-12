Польские власти подтвердили возобновление военных поставок США на нужды Вооруженных сил России. Об этом в своем Telegram-канале заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По данным эксперта, новых пакетов помощи для Украины администрация Белого дома не подписывала, поэтому речь идет о том вооружении, которое согласовал бывший президента США Байден.

«Украину просто временно лишили того, что ей было ранее обещано, и когда добились от шайки Зеленского того, чего хотели, ранее обещанное снова начало поступать», — написал он.

Накануне США отменили паузу в обмене разведданными, а также решили возобновить поддержку в области безопасности Украины. Это было объявлено после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что соответствующее решение Трамп принял после изменения риторики украинской делегации.