Лукашенко предложил продолжить переговоры с Путиным в пятницу

Лукашенко заявил, что провел с Путиным только треть переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов продолжить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Он заявил на брифинге, что успел обсудить лишь треть вопросов. Об этом сообщил «Интерфакс» .

«Провели только треть наших переговоров. Мы продолжим и завтра, если нужно, и послезавтра наши переговоры», — сказал президент.

Лукашенко назвал прошедшую в Большом Кремлевском дворце встречу продуктивной. Он поблагодарил за теплый прием и пригласил Путина посетить Белоруссию в любое удобное для него время.

Переговоры прошли 13 марта в два этапа — сначала тет-а-тет, затем в расширенном составе. Президенты России и Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество, взаимодействие на международных площадках, угрозы со стороны НАТО, украинский вопрос и обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности. Лукашенко 14 марта выступит на пленарном заседании Совета Федерации.