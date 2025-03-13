Трамп заявил об обсуждении с Украиной потери территорий

Трамп: США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет после перемирия

Соединенные Штаты обсуждают с властями Украины земли, которые она может потерять по итогам конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщил телеканал Sky News .

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и земле, которые будут сохранены и утрачены», — отметил он.

По словам главы Белого дома, в диалоге между странами затрагиваются «все элементы окончательного соглашения». Трамп добавил, что обсуждение коснулось и вопроса контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Трамп заявил, что сейчас спецпосланник президента США Стив Уиткофф проводит переговоры в Москве по урегулированию конфликта на Украине. Сам же американский лидер был бы рад лично побеседовать с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США добавил, что отказ российской стороны от перемирия станет большим разочарованием.