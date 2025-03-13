Лукашенко предположил, когда Курскую область освободят полностью

Российские военные окончательно освободят территорию Курской области в течение ближайших нескольких дней. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело РИА «Новости» .

«Что, думаете, просто так главнокомандующий ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать территорию. Завтра уже. Несколько дней — и ее освободят», — сказал глава государства.

Днем ранее, 12 марта, президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему, что бойцы в ходе наступательных действий освободили свыше 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. ВСУ за все время боевых действий лишились более 67 тысяч человек.

В четверг Минобороны заявило об освобождении города Суджи в Курской области.