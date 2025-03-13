«Мы за, но есть нюансы». О чем договорились Путин и Лукашенко в Москве

Президенты РФ и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — провели переговоры в Москве. Они обсудили сотрудничество между двумя странами и международные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Самые важные заявления президентов Белоруссии и России — в подборке 360.ru.

Россия согласна прекратить боевые действия Путин заявил, что поддерживает идею закончить конфликт мирным путем. Он не исключил обсуждения с американским лидером Дональдом Трампом вариантов завершения военных действий на Украине. «Мы за перемирие, но есть нюансы. Мы что, должны будем ВСУ выпустить из Курской области после стольких преступлений против мирных граждан? Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон», — отметил президент России. Путин обратил внимание, что ВСУ пытаются выйти из Курской области по два-три человека, потому что она находится под полным огневым контролем ВС России.

Сама по себе идея закончить этот конфликт мирно нами поддерживается. Владимир Путин Президент России

Фото: Henadz Zhinkov/ XinHua / www.globallookpress.com

Украина должна сесть за стол переговоров Лукашенко заявил, что обсуждал на встрече с Путиным новую ситуацию в урегулировании конфликта на Украине. «Хочу, чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года с учетом ситуации на земле», — сказал он. Лукашенко подчеркнул, что давление на Белоруссию с Россией не ослабевает, хотя всем ясно: ограничения больше бьют по тем, кто их ввел.

Украина давно должна была прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Белорусский лидер отметил, что Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу. Он добавил, что тему урегулирования конфликта вновь затронут во время новых раундов переговоров с российским лидером.

Фото: РИА «Новости»

Надежные союзники После переговоров Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Таким образом, договор вступил в силу.

Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство. Владимир Путин

Российский лидер заявил, что обсудил с Лукашенко и ряд региональных вопросов. Он отметил, что Россия и Белоруссия являются надежными союзниками, стратегическими партнерами и настоящими друзьями. Переговоры с Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, резюмировал Путин.