Лукашенко объяснил причины согласия Украины на перемирие

Украинская делегация дала согласие на предложение администрации США о временном прекращении боевых действий в надежде на отказ России. С такой версией выступил президент Белорусии Александр Лукашенко в ходе открытой части переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Кадры со встречи показал Первый канал .

Белорусский лидер пояснил, что российские предприятия военно-промышленного комплекса на время прекращения боев не прекратят свою работу и продукцию можно отправить на склад.

В случае Украины вооружения поступают из-за границы и любая поставка станет нарушением мирных договоренностей.

«Поэтому я не думаю, что украинцы с этим согласятся. Они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил [президент США Дональд] Трамп», — заявил Лукашенко.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что предложение США о временном перемирии требует доработки, потому что учитывает только украинскую позицию. Он подчеркнул, что пока инициативу можно рассматривать только как передышку для украинских сил и время для их перегруппировки.