В Белом доме с оптимизмом отнеслись к словам Путина о перемирии

Президент России Владимир Путин сделал многообещающее заявление о перспективе прекращения огня на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщило агентство Bloomberg .

«Путин выступил с очень многообещающим заявлением», — сказал он.

В то же время Трамп назвал слова Путина неполными и выразил надежду на то, что Россия сделает правильный выбор. Он заявил, что отказ России от прекращения огня станет большим разочарованием для мира.

Путин высказался о 30-дневном перемирии на Украине на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он поддержал идею США, но предупредил о существовании нюансов. Важно понять, по его словам, как стороны организуют контроль и верификацию. Президент заявил, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранению причин конфликта.