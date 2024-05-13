Что известно об обстреле дома в Белгороде? Жертвы, раненые, реакция в мире | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 17:54 Несломленные. Что известно о теракте ВСУ в Белгороде к этому часу Военэксперт Орлов: Россия защитит Белгород от обстрелов Киева санитарной зоной Global Look Press

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Белгород постепенно оправляется после жестокого удара бойцов ВСУ по жилому дому на улице Щорса. В результате попадания осколков ракеты «Точка-У» подъезд дома «сложился», похоронив под обломками мирных жителей. Последние данные о жертвах, раненых, а также о реакции в России и мире на вероломную атаку, выполненную киевским режимом, — в материале 360.ru.

1 Что произошло в Белгороде В воскресенье, 12 мая, в 11:16 в Белгороде объявили воздушную тревогу. ВСУ ударили по мирным жителям шестью ракетами «Точка-У», четырьмя снарядами РСЗО Vampire и двумя РСЗО «Ольха». Осколки «Точки-У» попали в многоэтажку по улице Щорса, в результате чего один из подъездов дома обрушился полностью. Спасательные службы и белгородские волонтеры немедленно начали разбор завалов, несмотря на угрозу повторного обрушения: крыша многоэтажки над разрушенным пролетом могла обвалиться в любой момент. Это и произошло после полудня, трое спасателей получили многочисленные переломы. Работы по спасению оставшихся под завалами людей, а также по подъему тел погибших несколько раз приходилось прерывать из-за новых сигналов о воздушной атаке украинских боевиков. Так, вечером 12 мая силы ПВО перехватили над Белгородом 14 реактивных снарядов противника, за день Украина выпустила по городу 26 снарядов и ракет. Разбор завалов у дома на улице Щорса шли весь день и продолжились в ночное время. Основные работы завершили только утром в понедельник, 13 мая.

2 Погибшие и пострадавшие при обрушении подъезда дома в Белгороде: последние данные Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате удара ВСУ по жилому дому на улице Щорса известно о 15 погибших. Также в ходе вечерних обстрелов 12 мая погибли еще трое мирных белгородцев, одна из пострадавших при обстрелах 11 мая в воскресенье умерла в больнице. Девятнадцать человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области По данным SHOT, среди жертв удара ВСУ по жилому дому — трое несовершеннолетних семнадцати, одиннадцати и восьми лет. Гладков добавил, что пострадавших при обстрелах ВСУ всего 27, 17 из которых вытащили из-под завалов. Шестерым из них, включая полуторамесячного ребенка и его маму, требуется лечение в федеральных центрах. Около 36 жителей дома по улице Щорса, которые остались без крыши над головой и родственников, сейчас живут в пунктах временного размещения. Выжившая при атаке Украины жительница многоэтажки рассказала 360.ru, что «Точка-У» попала в третий этаж здания и сдетонировала. Ее квартира разрушена, имущество полностью уничтожено. Третий этаж, второй — там не было никаких шансов [выжить]. Четвертый — просто без вариантов. «Точка-У» в третий этаж попала. Там не только обрушение было, но и взрыв сильный. жительница разрушенного дома в Белгороде Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела жилого дома в Белгороде. «По поручению председателя Следственного комитета А. И. Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

3 Реакция в мире на теракт в Белгороде Российское постоянное представительство при ОБСЕ обратило внимание председательствующей сейчас Мальты, что Украина совершила обстрел мирных жителей в Белгороде при помощи натовских боеприпасов. «Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще», — отметили в постпредстве. Организация Объединенных Наций не осталась в стороне и прокомментировала случившееся в Белгороде. «Мы против атак на гражданскую инфраструктуру», — коротко заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. Более конкретных комментариев от ООН добиться не удалось. Глава католической церкви папа римский Франциск направил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по Белгороду. «Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — передал послание понтифика председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Global Look Press Американская The Washington Post косвенно подвергла сомнению факт прилета по жилой многоэтажке украинского снаряда, словно дом обрушился сам собой. «В воскресенье в приграничном российском Белгороде частично обрушился жилой дом, в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли и еще 20 человек получили ранения, сообщили официальные лица. В разрушении здания они обвинили украинские обстрелы», — заявили журналисты. Немецкая газета Die Welt предпочла занять украинскую сторону в освещении теракта в Белгороде. Авторы издания со ссылкой на украинских чиновников из так называемого Центра противодействия дезинформации заявили, что подъезд дома взорвался изнутри. В этой же статье Россию в очередной раз обвинили в так называемой бойне в Буче, хотя российская сторона неоднократно предоставляла доказательства, что эта история была полностью инсценирована официальным Киевом. Global Look Press Китайский сайт «Гуаньча», напротив, заявил, что Украина напала на Белгород с использованием оружия НАТО. Читатели ресурса заметили, что западные СМИ замалчивают преступления киевского режима, а правительства стран НАТО с их якобы «моральными принципами» обязаны прекратить поставки оружия Владимиру Зеленскому, раз оно идет не на «оборону», а на террористические нападения.

4 Защитить Белгород: как обстрелы города влияют на ход СВО Предварительно, по Белгороду ударили в воскресенье с территории Харьковской области, в районе населенного пункта Казачья Лопань. Харьковская область, находящаяся юго-западнее Белгорода, — наиболее вероятная точка обстрела, который совершили бойцы ВСУ. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее подтверждал, что именно Харьковская область стала центром агрессии против России. В беседе с NEWS.ru он назвал действия ВСУ варварской натовской тактикой. Предположу, что кочующие расчеты РСЗО Vampire или любой другой действуют с территории Харьковской области. Украинцы разворачивают РСЗО и выпускают полный пакет, провоцируя Россию нанести удар, а потом уезжают. Сергей Липовой Это стало одним из факторов для решения продвинуть российские силы по направлению к Харькову. Действующая в этой зоне специальной военной операции группировка «Север» уже освободила несколько сел, только за последние сутки освободили четыре населенных пункта. В разговоре с 360.ru эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заметил, что одной из главных задач российских вооруженных сил стало отведение линии боевого соприкосновения как можно дальше от мирного населения. «Дальность пуска РСЗО, которые применяют бандеровцы, достигает порядка 80-90 километров. Это значительное расстояние, они могут вести огонь по мирному населению, в частности в Белгороде, со многих позиций. Это затрудняет поиск этих установок», — пояснил Орлов. По словам эксперта, ситуация усугубляется тем, что Зеленский ждет поступления более дальнобойных ракет ATACMS, способных бить на 300 километров. «Угроза будет сохраняться до тех пор, пока наши вооруженные силы не обеспечат санитарный кордон, который создаст препятствие для применения систем вооружения киевского бандеровского режима», — заключил эксперт.