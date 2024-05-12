Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде | 360°

Важное 12 мая 2024, 11:38 Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде Telegram-канал «112»: в Белгороде рухнул подъезд многоэтажного жилого дома

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В Белгороде на улице Щорса произошло обрушение части жилого дома. По данным Telegram-канала «112», рухнул целый подъезд многоэтажки.

По информации Mash, причиной стало прямое попадание украинского снаряда. В публикации канала уточнили, что обрушились все 10 этажей.

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Shot сообщил, что пострадали минимум три человека. РИА «Новости» уточнило, что к месту ЧП уже направили экстренные службы.

«На улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту», — отметил собеседник агентства.

Официальных данных о количестве пострадавших нет. Под завалами могут находиться люди.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выехал на место происшествия.