Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 11:38
Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде
Telegram-канал «112»: в Белгороде рухнул подъезд многоэтажного жилого дома
В Белгороде на улице Щорса произошло обрушение части жилого дома. По данным Telegram-канала «112», рухнул целый подъезд многоэтажки.
По информации Mash, причиной стало прямое попадание украинского снаряда. В публикации канала уточнили, что обрушились все 10 этажей.
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Shot сообщил, что пострадали минимум три человека. РИА «Новости» уточнило, что к месту ЧП уже направили экстренные службы.
«На улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту», — отметил собеседник агентства.
Официальных данных о количестве пострадавших нет. Под завалами могут находиться люди.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выехал на место происшествия.
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