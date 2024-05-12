По дому в Белгороде ударили из района Казачьей Лопани | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 15:00 По дому в Белгороде ударили из района Казачьей Лопани ТАСС: ВСУ нанесли удар по дому в Белгороде из района Казачьей Лопани

Читать 360 в

Удар по Белгороду 12 мая, по предварительным данным, нанесли из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

В Минобороны ранее сообщили, что массированный обстрел Белгорода ВСУ начали около 11:40, применив снаряды РСЗО «Ольха» и Vampire, а также ракеты «Точка-У», обломки одной из них попали в жилой дом на улице Щорса.

Реклама

После произошло обрушение одного из подъездов — с 10-го по первый этаж. Примерно через час с небольшим рухнул изначально устоявший чердачный этаж с крышей.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате пострадали 19 человек, погибших пока не обнаружили. Работы по разбору завалов на месте продолжаются, но спасателям приходится прерывать операцию из-за сигналов ракетной опасности.