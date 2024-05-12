Российские военные освободили четыре населенных пункта в Харьковской области | 360°

Важное 12 мая 2024, 13:23 Российские военные освободили четыре населенных пункта в Харьковской области Минобороны: ВС России освободили четыре населенных пункта в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные в течение последних суток освободили населенные пункты Олейниково, Мороховец, Красное и Гатище в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки „Север“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили четыре населенных пункта в Харьковской области», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Волчанск и Дегтярное Харьковской области ВС России нанесли поражение живой силе и технике 110-й и 113-й бригад территориальной обороны, а также 14-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки потери противника на этом направлении составили до 100 человек живой силы, четыре автомобиля, боевая бронированная машина «Козак» и два танка.

Ранее стало известно, что власти Харьковской области начали эвакуировать население приграничных населенных пунктов региона.