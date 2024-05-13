Основной объем работ на месте обрушения в Белгороде закончили | 360°

Важное 13 мая 2024, 08:20 Основной объем работ на месте обрушения в Белгороде закончили Губернатор Гладков: основной объем разбора завалов дома в Белгороде провели Stringer/news.ru / Global Look Press

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В Белгороде завершили наибольшую часть работ по разбору завалов на месте обрушения части дома на улице Щорса. Погибли 15 человек. Будущее многоэтажки определят по итогам технического обследования, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов», — заявил он.

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В пункты временного размещения отправили 36 жильцов дома. Техническое состояние дома определят экспертные организации. Гладков сообщил, что решение о дальнейшей судьбе дома примут по итогам обследования.

По данным на утро 13 мая 36 владельцев поврежденных квартир отправили в пункты временного размещения. По словам губернатора, большинство жителей многоэтажки уехали к родственникам. Меры поддержки обсудят на заседании оперштаба.

При обрушении пострадали 27 человек. Гладков заявил, что из них 10 оказали амбулаторную помощь. Шесть раненых отправят на лечение в федеральные медцентры.

МЧС России объявило о завершении поисково-спасательной операции. Разбор завалов сняли на видео.