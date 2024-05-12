Силы ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire и «Ольха» в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 21:05 Силы ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire и «Ольха» в Белгороде РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородом. Об этом своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Вечером в воскресенье, 12 мая, украинские боевики предприняли очередную попытку теракта, ударив по жилым кварталам Белгорода реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.

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«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“», — уточнило оборонное ведомство.

До этого в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома, пострадавший в результате атаки ВСУ. В дом попал снаряд.

По последним данным под завалами погибли восемь человек. Полный список погибших опубликуют после завершения спасательных работ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики вымещают свою «безумную злобу на грани помешательства» на мирных людях из-за поражения на фронте.

Политолог Евгений Михайлов заявил об агонии ВСУ и киевского режима, которые уже более ни на что не способны, как бить по мирному населению.