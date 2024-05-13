«Не было никаких шансов». Выжившая при ударе ВСУ по Белгороду раскрыла подробности атаки | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 12:00 «Не было никаких шансов». Выжившая при ударе ВСУ по Белгороду раскрыла подробности атаки Жительница Белгорода: соседи на втором и четвертом этажах не выжили Stringer/news.ru / Global Look Press

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Ракета ВСУ влетела в третий этаж многоквартирного жилого дома в Белгороде. Снаряд взорвался и разрушил подъезд, унеся с собой жизни горожан. Подробно о случившемся 360.ru рассказала чудом выжившая жительница пострадавшего дома Марина.

Женщина призналась, что вышла из здания за час до обстрела. Она направилась в офис и узнала о трагедии уже из Сети. По фотографиям она поняла, что ракета влетела в ее подъезд.

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«Вышла из дома за час до трагедии. <…> Я вернулась, там уже все было оцеплено. Подойти было невозможно», — указала она.

Марина жила на третьем этаже этого дома. По ее словам, снаряд попал как раз на ее этаж, и она бы не смогла выжить, будь она там.

«Третий этаж, второй — там не было никаких шансов [выжить]. Четвертый — просто без вариантов. „Точка-У“ в третий этаж попала. Там не только обрушение было, но и взрыв сильный», — подтвердила женщина.

Жительница Белгорода добавила, что обрушилась примерно половина подъезда.

«Одна часть целая, но они признают ее аварийной, наверное, сносить будут. А вот эта часть, там, получается, два стояка. Там однокомнатная и двухкомнатная [квартиры] были, там все просто сложилось», — подтвердила она.

Женщина отметила, что от ее жилья ничего не осталось, а все имущество оказалось уничтожено. Сейчас ей приходится жить у знакомых.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жертвами обстрела Белгорода 12 мая стали 19 человек. Ранения получили 27 местных жителей, 11 из них поместили в больницы.