При повторном обрушении в доме на Щорса пострадали 3 спасателя | 360°

12 мая 2024, 14:07
При повторном обрушении в доме на Щорса пострадали 3 спасателя
МЧС: 3 спасателя пострадали при повторном обрушении в доме на Щорса
Появились данные о пострадавших спасателях при обрушении крыши и чердачного этажа в доме на улице Щорса в Белгороде. В МЧС заявили, что травмы получили три сотрудника.
«При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени», — подчеркнули в ведомстве.
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При проведении поисково-спасательных работах спасатели проводят минуту тишины, чтобы услышать пострадавших под завалами, отметили в МЧС.
К настоящему времени спасены уже 16 человек. Операция по разбору обломков продолжается.
В 14:04 в городе и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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