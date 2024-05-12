При повторном обрушении в доме на Щорса пострадали 3 спасателя | 360°

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12 мая 2024, 14:07

При повторном обрушении в доме на Щорса пострадали 3 спасателя

МЧС: 3 спасателя пострадали при повторном обрушении в доме на Щорса

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Появились данные о пострадавших спасателях при обрушении крыши и чердачного этажа в доме на улице Щорса в Белгороде. В МЧС заявили, что травмы получили три сотрудника.

«При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени», — подчеркнули в ведомстве.

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При проведении поисково-спасательных работах спасатели проводят минуту тишины, чтобы услышать пострадавших под завалами, отметили в МЧС.

К настоящему времени спасены уже 16 человек. Операция по разбору обломков продолжается.

В 14:04 в городе и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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