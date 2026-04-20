Черный дым над Киевом, потери ВСУ и освобожденные села. Главные итоги СВО за неделю

Первая боевая неделя после пасхального прекращения огня позволила России вновь приблизиться к достижению целей специальной военной операции. Все группировки войск продвинулись по своим направлениям, потери ВСУ превысили семь тысяч человек. Чего удалось добиться российским войскам в зоне СВО с 13 по 19 апреля и какие населенные пункты освободили — в материале 360.ru.

Пасхальное прекращение огня и нарушения Украины В полночь с 12 на 13 апреля 2026 года завершился 32-часовой режим прекращения огня, введенный президентом России по случаю православной Пасхи. Затем российская армия вернулась к выполнению боевых задач. Короткий перерыв показал принципиальную разницу в поведении сторон. Вооруженные силы России его строго соблюдали и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Украинские войска придерживаться правил не стали. Только в период с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля было зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия со стороны подразделений ВСУ. Всего же Украина допустила 6 558 нарушений, армия этой страны несколько раз пыталась атаковать и Курскую область. Какие населенные пункты освободила Россия Главным территориальным итогом недели стало освобождение двух населенных пунктов в Харьковской области силами группировки «Север». Поселок Волчанские Хутора, расположенный в Волчанском районе у реки Волчья, удалось освободить 15 апреля. Населенный пункт находится в приграничной территории, прикрывающей подступы к Белгородской области. Это стратегически значимая отметка в системе создания зоны безопасности.

Всего через два дня, 17 апреля, бойцы «Севера» полностью освободили и Зыбино, село чуть восточнее Волчанских Хуторов. Штурм Зыбино Минобороны России подготовило по классической схеме: небо зачистили от ударных БПЛА, а расчеты войск беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских солдат. Детали боя раскрыл телеграм-канал «Северный ветер». Глава ДНР Пушилин 13 апреля рассказал, что ожесточенные бои идут в нескольких частях Красного Лимана. Больше половины этого населенного пункта уже находится под контролем группировки войск «Запад», отмечало РИА «Новости». В середине недели стало известно, что с начала текущего года российские силы освободили 74 населенных пункта. Большая часть из них находится в ДНР.

Продвижение по всем направлениям: от Сумщины до Запорожья Минобороны РФ публиковало еженедельные сводки по каждой из армейских группировок. Группировка «Север» продолжила давление в нескольких районах, продвигаясь ежедневно в приграничных лесных массивах. Бойцы «Севера» продавили восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в Сумской и Харьковской областях. С 11 по 17 апреля ВСУ потеряли в зоне ответственности «северян» более 1 085 человек личного состава, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов. За те же семь дней «Запад» нанес поражение девяти бригадам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Только здесь украинская сторона потеряла 1 195 военнослужащих, 23 БМП, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, РСЗО «Град», две станции контрбатарейной борьбы, 25 складов боеприпасов. В районе Константиновки, Артема, Ильиновки и Николаевки бойцы «Юга» нанесли удары по двенадцати бригадам ВСУ. За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1 085 бойцов, 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО Vampire, шесть станций РЭБ, 39 складов.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение 11 украинским бригадам и штурмовому полку. В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2 090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ. Еще шесть бригад и четыре штурмовых полка ВСУ подавили бойцы группировки войск «Восток». Украина потеряла 1 555 человек, лишилась двух танков, 26 БМП, трех артиллерийских орудий и двух складов. Объединенная группировка войск «Днепр» успешно действовала против трех бригад ВСУ вдоль херсонского берега. Украина потеряла порядка 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 99 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов. Всего за неделю, по оценке Минобороны России, ВСУ потеряли более 7260 военных. Недельные потери ВСУ в технике составили: четыре ракетные системы залпового огня, два зенитно-ракетных комплекса, три танка, 132 бронемашины. Массированный удар высокоточным оружием Вооруженные силы России 13 апреля нанесли сильный удар по военным объектам в Харькове. Прилеты в этом городе фиксировались и на следующий день.

Кроме того, только с 11 по 17 апреля российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам ТЭК, аэродромам, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ. Уничтожено более 100 складов, 38 радиолокационных станций. Как писала «Газета.ru», на Украине сообщали, что Киев после ударов ВС России накрыл черный дым. По версии украинской прессы, сама атака началась утром 16 апреля и длилась почти сутки. Уже 18 апреля высокоточным оружием ВС РФ поразили цели в 145 районах — от энергетики и транспорта до мест сборки дальнобойных дронов.

Заявление Минобороны о Европе и БПЛА Министерство обороны России 15 апреля опубликовало списки компаний в разных странах, в том числе в Европе, которые связаны с производством ударных беспилотников для Украины. В список «Филиалы украинских компаний в Европе» вошли 11 предприятий, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге. Комплектующие для дронов производят, по сведениям Минобороны, 10 компаний. Некоторые из них располагаются в Мадриде, Венеции и Хайфе.

Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Министерство обороны России

Работа в буферных зонах: Харьковское и Сумское направления На текущей неделе прежде всего велась работа по освобождению территории в тех областях Украины, которые считаются буферными зонами, пояснил в беседе с 360.ru военный политолог Александр Михайлов. «Это прежде всего Харьковское направление, где было освобождено два населенных пункта. И продолжение развития успеха от Волчанска, что и в дальнейшем дает возможности для группировки войск „Север“, которая сейчас прикрывает на этом направлении Белгородскую область», — рассказал политолог. Схожей тактики войска придерживались в Сумской области, где также идет продвижение военнослужащих России. Успехи здесь позволяют обеспечить больший уровень безопасности жителям Курской области. Наступательные операции, по мнению политолога, российское командование ведет аккуратно, используя в числе прочего и подземные коммуникации.

Постоянно идет поражение локаций, где находятся дроноводы ВСУ. Потом начинается разминирование, затем штурмовики пробираются вперед, при поддержке, в том числе, и роботизированных платформ. Работа очень непростая и кропотливая. Александр Михайлов

Расширяется буферная зона и в Днепропетровской области, рассказал Александр Михайлов. Идет продвижение в направлении Константиновки — политолог счел его одним из ключевых для полного освобождения ДНР. «Осталось три крупных укрепрайона в ДНР. Это Константиновка, Славянск, Краматорск. После Константиновки идет логичное продвижение в северном направлении. Сейчас наши военные специалисты работают уже в городской черте, охватывая Константиновку с юго-востока и с юго-запада, и двигаясь в северном направлении, вглубь города», — добавил Михайлов. Жесткий удар на Добропольском направлении Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» в апреле уничтожили БПЛА, личный состав и технику ВСУ на Добропольском направлении. Политолог Михайлов указал, что это весьма важная новость. «Это западное направление от основного удара, который идет на Константиновку. Идет освобождение территорий, которые граничат с Днепропетровской областью. Со временем буферная зона в этой области будет смыкаться с освобожденной ДНР. Доброполье наиболее крупный населенный пункт. Его украинские войска превращают в линию временной обороны», — объяснил Михайлов.

Военный политолог напомнил, что под контроль российской армии еженедельно переходят десятки квадратных километров. Сдержать войска России не может никакая «стена дронов». По мнению Михайлова, работа по формированию буферных зон важна еще и в геополитическом смысле.

Россия продавливает свои переговорные позиции в общем геополитическом треке, благодаря успехам по расширению буферных зон. <…> Киеву приходится перебрасывать солдат из укрепрайонов на территории ДНР на локации в Сумскую область, Харьковскую область, Днепропетровскую область. Александр Михайлов

Стратегическое значение Сумской области Военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с 360.ru также отметил, что наиболее важной новостью за неделю в зоне СВО стало продвижение российских войск в Сумской области. «Мы создаем буферную зону, которая будет препятствовать атакам дронов на территорию Российской Федерации. <…> Выбить ВСУ из Сумской области — очень важная задача, потому что именно с ее территории наносят удары по мирным гражданам и гражданским объектам, гражданской инфраструктуре», — объяснил Никулин. Эксперт обратил внимание и на массовое уничтожение украинских ударных гексакоптеров «Баба-Яга» в апреле. «Массовое уничтожение гексакоптеров — очень хороший сигнал. Это говорит о том, что наши подразделения все больше осваивают военную науку, и научились действовать в современных боевых условиях. <…> Рано или поздно Киев должен понять бессмысленность продолжения боевых действий. <…> Инициатива полностью находится на стороне России», — добавил специалист. Военный эксперт счел, что российские войска в прошедшую неделю сохранили уверенный темп.