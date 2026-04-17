Подразделения группировки войск «Север» освободили село Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Населенный пункт находится к востоку от Волчанских Хуторов, об освобождении которых объявили в среду. В нескольких километрах к северу — граница с Шебекинским муниципальным округом Белгородской области.

За неделю на этом участке фронта ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что бойцы «Севера» за неделю уничтожили более 15 машин ротации ВСУ в Харьковской области.