Началось объявленное Путиным пасхальное перемирие

В 16:00 11 апреля началось действие пасхального перемирия. О нем ранее объявил президент России Владимир Путин.

Российские военные прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации вплоть до исхода дня 12 апреля. Путин принял решение в преддверии Пасхи, чтобы все православные могли отметить праздник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что объявленное в одностороннем порядке перемирие носит гуманитарный характер. Тем не менее войска будут готовы пресечь любые провокации и агрессию со стороны Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о зеркальных действиях и пообещал отдать соответствующие приказы ВСУ.

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru подчеркивал, что Россия своим шагом продемонстрировала уверенность и правильный подход к смыслу Пасхи.