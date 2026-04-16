Российские военные нанесли удар по объектам украинского ТЭК

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам украинского топливно-энергетического комплекса, а также по военным предприятиям, производившим крылатые ракеты и дроны. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о повреждениях в производственных цехах энергетической компании ДТЭК в Киеве, а также на неназванных предприятиях в Днепропетровске и Белоцерковском районе Киевской области.

Системы противовоздушной обороны, в свою очередь, за ночь нейтрализовали 207 украинских беспилотников над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.