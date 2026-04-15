Минобороны предупредило о «непредсказуемых последствиях» из-за БПЛА Европы для ВСУ

Минобороны РФ расценило выпуск БПЛА для ВСУ в Европе как шаг к эскалации

Министерство обороны России в телеграм-канале выступило с предупреждением в адрес ряда европейских государств, решивших нарастить производство ударных беспилотников для нужд ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги ведут к «резкой эскалации» военно-политической обстановки на всем континенте.

Увеличить выпуск БПЛА для ВСУ европейские государства планируют при помощи наращивания финансирования соответствующих предприятий. Они действуют на территории стран Евросоюза.

По данным российского оборонного ведомства, 26 марта 2026 года руководители нескольких стран Европы приняли решение нарастить производство и поставки дронов Украине. Эти аппараты предназначены для атаки по объектам на территории России.

Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что использование произведенных в Европе дронов для атак на российские объекты «ведет к непредсказуемым последствиям».

В заявлении также отмечается, что вместо укрепления безопасности европейские власти подвергают своих граждан риску, делая собственные территории плацдармом для террористических атак.

«Действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», — констатировали в министерстве.

В Минобороны добавили, что общественности западных стран следует знать точные адреса и места расположения предприятий по выпуску БПЛА, так как их работа является истинной причиной угроз безопасности в регионе.

Ранее в апреле 2026 года Россия предостерегла Прибалтику от пропуска украинских БПЛА.