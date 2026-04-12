ВСУ несколько раз атаковали Курскую область во время пасхального перемирия

Украинские войска в нарушение пасхального перемирия несколько раз атаковали Курскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале .

«С 09:00 11 апреля до 07:00 12 апреля сбито девять вражеских беспилотников различного типа. Пятнадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. Информация по обстрелам не поступала», — написал он.

Погибших при ударах нет, три человека пострадали, в их числе — годовалый ребенок. Он получил осколочное ранение головы.

Пасхальное перемирие накануне объявил президент Владимир Путин. Оно вступило в силу 11 апреля в 16:00 и будет действовать до конца дня 12 апреля.

С начала режима прекращения огня украинские военные почти две тысячи раз нарушили его условия. По состоянию на 08:00 воскресенья ВС России зафиксировали 1971 случай.