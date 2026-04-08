Российские морпехи уничтожили командный пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Отряд «БАРС-22 Тигр» получил координаты командного пункта управления дронами. Командир батареи с позывным Емеля уточнил данные, навел орудие и выстрелил.

«Цель была поражена. <…> Такие системы, как „Ураган“, для противника являются приоритетной целью, поэтому после выстрела нужно мгновенно уходить», — рассказал он агентству.

По его словам, расчетам приходится действовать максимально быстро, чтобы сразу же сменить место. В противном случае высок риск попасть под ответный удар противника.

Ранее в Сумской области группировка «Север» сорвала воздушную разведку ВСУ. Операторы БПЛА дистанционно атаковали украинские беспилотники FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью.