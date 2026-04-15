ВС России освободили Волчанские Хутора в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на этом направлении отличились бойцы группировки войск «Север».

«В результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области», — заявили в пресс-службе.

Днем ранее стало известно, что с начала 2026 года российские военные в зоне специальной операции взяли под контроль 74 населенных пункта. Больше всего освободили в ДНР (23), затем следуют Запорожская (22), Харьковская (15), Сумская (13) и Днепропетровская области (1).

Также боевики ВСУ понесли большие потери в живой силе в районе Мирополья Сумской области. Часть из них мобилизовали на передовую незаконно, адвокаты и родственники пытаются оспорить решение о призыве на службу до сих пор.