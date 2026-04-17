Расчеты ударных БПЛА подразделений группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 машин ротации ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода БПС с позывным «Циклоп».

«Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ за неделю», — подчеркнул боец.

Он добавил, что операторы постоянно контролируют дороги и маршруты, по которым враг проводит ротацию и подвозит боеприпасы. Нередко на дежурстве находятся сразу два-три расчета, которые удерживают дроны в воздухе для оперативного удара.

Поражение авто, квадроциклов, боевых бронированных машин нарушает доставку боеприпасов и продовольствия и переброску военных на позиции. Боеспособность ВСУ снижается.

Несколько дней назад ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины.