Бункер НАТО перешел к России. Последние новости об обстановке на СВО

Стремительное наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации продолжается. Бойцы освободили несколько населенных пунктов и почти полностью взяли Часов Яр. 360.ru собрал все, что произошло на СВО за неделю.

Обстановка на СВО к 3 февраля Российские войска, начиная с 25 января, нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по критически важным объектам энергетики, задействованным в поддержке военно-промышленного комплекса Украины. Во время одной только атаки в ночь на 1 февраля они выпустили баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые «Искандер-К», управляемые авиационные Х-59/Х-69, более 120 ударных дронов и других средств поражения. Украинская сторона заявила, что под огонь попали объекты в Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Киевской областях.

На правом берегу Днепра в Херсонской области экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА, а расчеты гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников — пункт временной дислокации противника.

Фото: РИА «Новости»

На Кураховском направлении противник цепляется за окраины населенного пункта Дачное. Именно туда, по информации военкора Евгения Поддубного, передислоцировалась уцелевшая часть украинских подразделений после боев за Курахово. На этом участке работает реактивная артиллерия. Дорога между населенными пунктами усеяна западными минами, в обе стороны летают беспилотники. Киевский режим упорно стремится удержать Красноармейск (украинское название Покровск). Поддубный сообщил, что командование ВСУ подтянуло резервы с севера.

Боевая работа российских войск по освобождению Покровска идет при тщательной разведке оборонительных порядков противника. В воздухе постоянно дежурят наши разведдроны. Евгений Поддубный Военкор

После взятия Двуречной и Западной на Купянском направлении российские подразделения усилили активность в сторону Великого Бурлука, Шевченкова и самого Купянска, заявил военкор Александр Сладков. Впервые за время СВО войска ударили по территории Шебелинского газоперерабатывающего завода. «С захватом плацдарма на правом берегу, а также наступательных действий южнее Купянска (Загрызово, Зеленый Гай, Боровая), Купянск оказывается в полуокружении. А там прямой путь на Чугуев и на Волчанск, резюмируя достаточно глубокий прорыв за Оскол, открывает перед нашей армией целый ряд возможностей», — спрогнозировал он. Без особых изменений прошла неделя на Запорожском направлении. Проект журналиста Семена Пегова WarGоnzo сообщил, что там продолжаются позиционные бои с применением средств дальнего поражения с обеих сторон. На Донецком направлении, по его информации, после освобождения Великой Новоселки ВСУ постарались закрепиться на новой линии обороны, используя особенности ландшафта, но российские войска уничтожили их укрепрайоны.

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Юг», начальник Генштаба Валерий Герасимов — группировки войск «Восток». Минобороны также озвучило новые данные о погибших боевиках. За последние полгода санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно составляли примерно по 50 тысяч человек в месяц. Около 100 тысяч бойцов дезертировали. В технике ВСУ потеряли за неделю очередной немецкий танк Leopard, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и другие виды импортной техники. Взятие населенных пунктов Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Великая Новоселка в ДНР, «Запад» — Двуречное в Харьковской области, «Центр» — Новоелизаветовку, Крымское, Зеленое и Нововасилевку в ДНР.

Двуречное служило железнодорожным узлом. Сладков сообщил, что с его освобождением у российских войск открылась хорошая перспектива для продвижения по направлению Великий Бурлук — Волчанск. Осознав это, командование ВСУ перебросило дополнительные силы из Сумской области, Липцов и Волчанска по автомобильной трассе через Шевченково.

Освобожденное российской армией Крымское находится на северо-восточной окраине Дзержинска (украинское название Торецк). По данным военкора Александра Коц, теперь противник сохранил присутствие только на территории шахты «Торецкая», бойцы группировки «Центр» уже подавляют последние очаги сопротивления. По его оценкам, освобождение Дзержинска и Часова Яра откроет дорогу на город Константиновка, южный бастион укрепрайона в агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

Фото: РИА «Новости»

Взятие Нововасилевки призвано обезопасить фланги группировки, которая пытается блокировать Красноармейск (Покровск) в 11 километрах от села. Коц сообщил, что следующими целями на этом участке станут расположенные на берегу реки Соленой Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка и Новониколаевка, на севере — Удачное со стороны Котлина. Ситуация в Курской области Российским подразделениям удалось вернуть контроль над населенным пунктом Николаево-Дарьино в Суджанском районе на границе с Сумской областью. Оно служило важным логистическим узлом ВСУ для получения боеприпасов и провизии. Боевики создали там сеть опорных пунктов и облюбовали близлежащие лесопосадки под размещение бронетехники и артиллерии. Штурм, по информации Минобороны, длился всего сутки. Уссурийские десантники ликвидировали десятки боевиков и развернули в центре села знамя ВДВ.

Артиллеристы-десантники ударом САУ «Мста-С» сорвали ротацию в приграничном районе. В остальном к концу недели ВС России продолжили давить на украинскую оборону, а ВСУ активно контратаковать. Обстановка в Часовом Яре Громким событием недели стало взятие бункера генералов НАТО на юге Часова Яра. Сеть мощных укреплений находилась на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» в урочище Долгое-2. Боевики построили ее еще до начала спецоперации, а после потери Артемовска весной 2023 года разместили там офицеров. Первый тяжелый удар по бункеру нанесли в марте 2024 года. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил подземный командный пункт. Среди погибших иностранцев — бывший глава штаба операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине, польский генерал Адам Марчак. Вслед за этим фортификационные сооружения заняли бойцы 24-й Львовской бригады Вооруженных сил Украины. Они погибли, так и не дождавшись приказа об отступлении.

Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Военнослужащие четвертой бригады и спецназа «Ахмат» взяли укрепления под контроль и к западу от них продвинулись в сторону Николаевки. Командир 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады Зелимхан Батукаев рассказал военкору Дмитрию Кулько, что в бункерах погибли около 40 бойцов ВСУ, еще трое попали в плен.

Очень большие бункера на 30-40 человек. Под землей, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Зелимхан Батукаев Военнослужащий спецназа «Ахмат»

На этом бои в Часовом Яре не остановились. На западе города ВСУ стремились закрепиться на высотных зданиях. На юго-западе российские военнослужащие настигли крупный укрепрайон, на юге — лагерь с иностранцами и заняли вершину террикона на западной окраине рудника «Блок-9». Военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что под контроль России перешла уже значительная часть города. Предчувствуя скорое поражение, боевики, по словам жителей, активно мародерствовали, забирая продукты, топливо, технику и даже велосипеды.