Бойцы спецназа «Ахмат» захватили сеть мощных подземных укреплений ВСУ в районе Часова Яра на территории лесной базы отдыха. Детали операции раскрыл командир заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов, опубликовавший репост сюжета в Telegram-канале .

Украинские боевики организовали на территории бункеры еще до начала специальной военной операции. Изначально там размещался штаб командования украинских сил, которые занимались бомбежками городов Донбасса с 2014 года.

После 24 февраля 2023 года бункер передали офицерам НАТО, прибывшим на Украину для консультаций. В марте прошлого года по укреплению ударила ракета российского комплекса «Искандер».

По данным военных корреспондентов, среди ликвидированных оказался польский генерал Адам Марчак, бывший глава штаба операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.

После удара бункер перешел в пользование 24-й Львовской бригады ВСУ, в бой с которой вступили бойцы «Ахмата», захватившие подземелья. В ходе зачистки российские военные уничтожили около 40 украинских боевиков. Еще трое попали в плен.

В марте прошлого года оперативное командование вооруженных сил Польши опровергло участие бригадного генерала Адамам Марчака в конфликте на Украине. В ведомстве заявили, что офицер скончался по естественным причинам в свободное от военной службы время.