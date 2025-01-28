Украинские военные занимались мародерством в Часовом Яре, отправляя награбленное имущество к себе домой по «Новой Почте». Об этом РИА «Новости» рассказал житель донецкого города Павел Морковин.

По его словам, бойцы из 110-й бригады ВСУ приехали на трех БМП на территорию его гаража, в котором стояли фура DAF и прицеп. Боевики взломали двери бокса и забрали все, что там было, в частности, амортизаторы и солярку.

«Товарно-материальных ценностей больше, чем на 10 тысяч долларов они забрали. Прошел месяц, приезжаю в гараж, а там следы БМП. Уже и DAF моего нет. Они и тягач мой украли», — рассказал он.

Морковин отметил, что это не единичный случай. Боевики ВСУ таким же способом ограбили и его продуктовый магазин. По его словам, это сделали бойцы харьковской теробороны, приехавшие на БТР-80, причем грабили его два дня подряд.

Мужчина добавил, что боевики ВСУ во дворах воровали даже велосипеды, а квартиры грабили так, что даже двери снимали.

Прошлой осенью жительница Суджи Нина Неженцева рассказала, что вторгнувшиеся в Курскую область боевики ВСУ грабили магазины и квартиры, причем забирая с собой не только ценности и продукты, но даже оконные рамы.