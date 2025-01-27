ВС России взяли бункер генералов НАТО в Часовом Яре

Бойцы 4-й бригады и спецназа «Ахмат» ВС России взяли под контроль сеть мощных укреплений ВСУ в урочище Долгое-2 на юге Часова Яра. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

По его словам, боевики создали сеть укреплений на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» еще до начала специальной военной операции. После освобождения Артемовска в 2023 году в одном из бункеров сети разместились офицеры НАТО и ВСУ.

«Оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“ в марте 2024 года нанес удар по этому подземному командному пункту, из-за чего он оказался уничтожен», — написал Кулько.

После этого фортификационные сооружения заняли бойцы 24-й Львовской бригады, но гарнизон уничтожили, потому что командование не дало бойцам приказ на отход.

Ранее ВСУ выбили с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре.