ВС России взяли под контроль значительную часть Часова Яра

Российские войска взяли под контроль существенную часть населенного пункта Часов Яр в ДНР, зачистка города продолжается. Об этом РИА «Новости» рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Если говорить о Часовом Яре, сейчас наши войска существенную часть населенного пункта контролируют. Тот самый завод огнеупора под нашим контролем, это был самый сложный укрепрайон в населенном пункте», — заявил он.

Гагин пояснил, что украинские боевики выстроили эшелонированную оборону в городе, когда готовился к отступлению. По этой причине штурм позиций ВСУ и продолжается так долго.

Украинское командование понимало, что они потеряют город. Сейчас боевики ВСУ пока еще отходят на подготовленные позиции.

По словам Гагина, после освобождения Часова Яра и прилегающих к нему населенных пунктов для ВС РФ откроется дорога «на взятие Краматорска и Славянска».

Более двух недель назад российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, отбросив украинских боевиков в частный сектор.