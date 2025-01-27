Пушилин рассказал о попытках ВСУ «зацепиться» за высотки в Часовом Яре

Пушилин сообщил о продолжении боев в Часовом Яре

Российские войска продолжают сражаться с ВСУ в западной части Часова Яра. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться», — уточнил он.

Пушилин подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются вперед.

По его словам, армия страны расширяет зону контроля также на Краснолиманском направлении.

В силовых структурах ранее сообщили, что российские военные зашли на территорию огнеупорного завода в Часовом Яре и смогли закрепиться там.

Накануне армия России установила контроль над населенным пунктом Зеленое в Донецкой Народной Республике. Его освобождение возможным благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр».