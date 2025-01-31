Российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Минобороны: по объектам ВПК и энергетики Украины за неделю нанесли 7 ударов

Задействованные в специальной военной операции российские войска в период с 25 по 31 января нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военно-промышленным и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что под удары также попали инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки и склады беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских боевиков.

Все запланированные цели успешно поражены.

В Минобороны добавили, что за отчетный период группировка войск Центр освободила поселок Нововасильевка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, за неделю под контроль российских войск перешли села Зеленое и Новоелизаветовка, поселок Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике и поселок Двуречная в Харьковской области.