Российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Минобороны: по объектам ВПК и энергетики Украины за неделю нанесли 7 ударов
Задействованные в специальной военной операции российские войска в период с 25 по 31 января нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военно-промышленным и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве добавили, что под удары также попали инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки и склады беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских боевиков.
Все запланированные цели успешно поражены.
В Минобороны добавили, что за отчетный период группировка войск Центр освободила поселок Нововасильевка в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, за неделю под контроль российских войск перешли села Зеленое и Новоелизаветовка, поселок Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике и поселок Двуречная в Харьковской области.