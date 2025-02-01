ВСУ раскрыли подробности массированного ракетного удара по Украине

ВСУ: бойцы ВС РФ при ударе по Украине выпустили более 40 ракет

Российская армия в ночь на 1 февраля выпустила по объектам Украины более 40 ракет разных типов, а также использовала ударные беспилотные летательные аппараты. Подробности массированного ракетного удара привели в Telegram-канале ВСУ.

Уточняется, что в атаке задействовали семь баллистических ракет «Искандер-М»/KN-2, такое же число крылатых ракет «Искандер-К» и по восемь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 и Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Также сообщалось о 10 управляемых авиационных ракетах Х-59/Х-69, двух управляемых ракетах Х-31П и 123 ударных дрона.

По данным ВСУ, российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.