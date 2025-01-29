Флаги США нашли у ликвидированных боевиков ВСУ около Часова Яра

Боец «Ахмата» заявил о ликвидации наемников ВСУ с флагами США около Часова Яра

Найденные у ликвидированных в районе Часова Яра боевиков флаги США стали доказательством того, что в бой с российскими войсками вступили наемники. Такой версией с ТАСС поделился боец группы Шустрого спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев.

Он пояснил, что украинские военные обычно используют флаг своей страны. Но среди ликвидированных боевиков его не было ни у кого.

«Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», — заявил Батукаев.

Боец добавил, что открывшаяся ему картина напомнила последствия боев за Артемовск, где в состав ВСУ входили до 90% наемников.

Батукаев подчеркнул, что ходе боя российские военные ликвидировали не всех. Трое боевиков добровольно сложили оружие и сдались в плен.

В первой половине января российские военные выдавили украинских боевиков с территории огнеупорного завода в Часовом Яре. Это был последний пункт обороны ВСУ в городе. Военкоры сообщали, что под контролем украинских боевиков остались только микрорайоны Десятый и Новосеверный.