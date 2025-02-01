ВС России освободили Крымское в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Крымского в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группы войск „Центр“ продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское в ДНР», — заявили в ведомстве.

Бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дружба, Дзержинск, Славянка, Лысовка, Барановка, Котлино и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.



ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, девять пикапов, четыре боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии.

Днем ранее в пресс-службе заявили, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю.

В Минобороны отмечали, что за отчетный период группировка войск «Центр» также освободила поселок Нововасильевка в ДНР.