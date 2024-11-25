Проблемный самолет SSJ-100: история создания и катастроф

Один из двигателей российского Sukhoi Superjet вспыхнул после приземления самолета в Турции. Жертв удалось избежать: пассажиров быстро эвакуировали, лайнер потушили. Однако это не первая и даже не вторая неприятность, которая сопровождает SSJ-100. Все, что известно о ЧП с суперджетами, — в материале 360.ru.

Пожар на борту SSJ-100 в Анталье Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100-95LR совершил жесткую посадку в Турции и загорелся. Лайнер авиакомпании «Азимут» выполнял рейс Сочи — Анталья. Во время приземления пассажиры услышали два звука удара: после первого пошла течь из левого двигателя, а после второго машина загорелась прямо на посадочной полосе.

Местные пожарные оперативно потушили огонь. Людей эвакуировали с помощью аварийных трапов, никто не пострадал. Пассажиры сразу начали писать коллективный иск в адрес авиакомпании «Азимут». Ее представитель ничем не помог своим клиентам, воду и еду выдал турецкий аэропорт.

Авиакомпания «Азимут» на своем сайте сообщила, что организует предварительную выплату компенсации пассажирам самолета, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья. Пока речь идет о 100 тысячах рублей. Порядок получения денег планируют сообщать в индивидуальном порядке.

Другие ЧП с самолетом SSJ-100 Специалисты предположили, что авария произошла из-за сильного ветра в Анталье. Пилотов лайнера допросили представители местных авиационных служб. Также в деле разбираются специалисты Следственного комитета России: они осмотрели место вылета лайнера в Сочи и изъяли необходимую документацию. Загоревшийся самолет «Азимут» эксплуатировал с декабря 2017 года. Перелет в Турцию был для SSJ-100 третьим рейсом за сутки: до этого он летал по маршруту Сочи — Самарканд и обратно.

Фото: Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, Москва. Leonid Faerberg / Global Look Press

С сентября прошлого года самолет пять раз прерывал взлет из-за некорректной работы двигателя. Последний раз неполадки проявились во время рейса Минеральные Воды — Иваново. Лайнер экстренно сел в московском аэропорту Внуково. На земле специалисты обнаружили течь гидрожидкости и протертую дыру в створке шасси. Утром 24 ноября, до ЧП в Турции, Superjet все той же авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку. Борт выполнял рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск и подал сигнал о неисправности гидравлики передней стойки шасси. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Фото: Sukhoi Superjet-100. Anton Belitsky / Global Look Press

Но и это еще не все: 24 ноября Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» по пути из Санкт-Петербурга в Москву получил предупреждение о неполадках. Командир продолжил полет, а уже на земле обнаружили следы течи гидрожидкости и разрушение гидравлического трубопровода, написал Telegram-канал «Авиаторщина». Незадолго до полуночи в аэропорту Superjet компании Red Wings прервал взлет из-за возникшей неисправности. Примерно в то же время экипаж Superjet «России» при заходе на посадку в Пулково увидел сообщение о неисправности системы управления разворотом колес передней опоры шасси. Но пилоты смогли плавно посадить машину.

Фото: Sukhoi Superjet 100. Bulkin Sergey / Global Look Press

История создания Superjet и схема салона Самолет Sukhoi Superjet — первый гражданский серийный самолет, созданный в России после распада СССР. К тому же этот лайнер стал первым отечественным воздушным судном, разработанным с использованием цифровых технологий. Он должен был заменить Як-42, Ту-134 и Ту-154, серийное производство которых прекратили. Первые смотрины Superjet, или SSJ 100, устроили для публики осенью 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В мае следующего года там же состоялся первый полет лайнера. Через три года новая модель получила все необходимые сертификаты и отправилась работать в гражданскую авиацию.

Фото: РИА «Новости»

Первый серийный Sukhoi Superjet 100 «Юрий Гагарин» приобрела армянская авиакомпания Armavia. На сегодня выпущено более 230 лайнеров, большинство из которых используют российские авиакомпании, а также МЧС и МВД России. Несколько машин служат в ВВС Таиланда, один — в пограничной службе Казахстана, еще один борт отправили в Швейцарию.

Интересно Удлиненная версия Sukhoi Superjet может взять на борт до 126 пассажиров. Стандартная модель рассчитана на 98 пассажиров, а укороченная — на 75. Ежегодно строится примерно 30 новых самолетов SSJ. Удлиненная версия Sukhoi Superjet может взять на борт до 126 пассажиров. Стандартная модель рассчитана на 98 пассажиров, а укороченная — на 75. Ежегодно строится примерно 30 новых самолетов SSJ.

Еще в 2017 году эксперты отмечали, что у Sukhoi Superjet 100 снизилась эксплуатационная надежность. Для ее расчета учитывают количество наземных сбоев и сбоев, произошедших в полете, из-за которых необходимо было совершать вынужденную посадку или возвращаться в аэропорт вылета.

Фото: Изготовление планеров ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) в Комсомольске-на-Амуре / РИА «Новости»

Хроника катастроф Sukhoi Superjet Катастрофа на Салаке Первая катастрофа SSJ 100-95B произошла 9 мая 2012 года, когда авиалайнер выполнял показательный полет над Индонезией. Через 25 минут после старта из Джакарты самолет врезался в гору Салак на острове Ява. Погибли все 37 пассажиров, находившихся на борту, и восемь членов экипажа. Расследование показало, что ни летчики-испытатели (довольно опытные, кстати), ни индонезийский авиадиспетчер не допустили каких-либо критических ошибок. Причиной столкновения стало стечение обстоятельств: пилоты не владели достоверными данными о рельефе местности, к тому же было довольно облачно.

Фото: Гора Салак / Википедия

Катастрофа в Шереметьеве 5 мая 2019 года Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая 2019 года выполнял плановый рейс Москва — Мурманск. По прошествии 27 минут после взлета экипаж сообщил о технических неполадках и развернул борт обратно. Однако посадка вышла крайне грубой, удары о взлетную полосу привели к тому, что шасси пробили топливные баки, начался пожар. На борту находились 78 человек. Быструю эвакуацию обеспечить не удалось, возникли паника и давка. В итоге удалось спастись лишь 37 людям, 10 госпитализировали, трое из них получили серьезные травмы. Суд опроверг версию командира SSJ Дениса Евдокимова о неисправности самолета и приговорил к шести годам колонии-поселения. Также пилота обязали выплатить два с половиной миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Страховые компании и «Аэрофлот» выплатили пострадавшим и родственникам погибших в общей сложности более 73 миллионов рублей.

Фото: Sukhoi Superjet 100-95B в Шереметьеве / РИА «Новости» 1/2 Фото: Пресс-служба Следственного комитета 2/2

Катастрофа под Коломной Последняя катастрофа с участием Sukhoi Superjet произошла нынешним летом, 12 июля, неподалеку от подмосковной деревни Большое Карасево. Самолет «Газпром авиа» во время перегоночного рейса Луховицы — Москва упал спустя семь минут после взлета. Все трое членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Хотя некоторые СМИ заявляли, что перед падением борт якобы подал сигнал бедствия и кружил, сжигая топливо перед аварийной посадкой, это никто не подтвердил. Точные причины катастрофы до сих пор не известны. Возможно, машина рухнула из-за неисправных датчиков угла атаки — их установили во время ремонта.

Фото: Sukhoi Superjet 100. Leonid Faerberg / Global Look Press

Статистика неисправностей Superjet Перечисленные выше катастрофы — самые серьезные происшествия, в которых фигурировал Superjet. Однако было немало других, которые, к счастью, обошлись без жертв. В октябре 2018 года SSJ-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска из-за поломки основного шасси.

В июле 2019-го у SSJ-100 авиакомпании «Якутия» на пути из Китая во Владивосток лопнуло лобовое стекло.

В ноябре 2019-го у SSJ-100 авиакомпании «Ямал» отказал левый двигатель, и самолет совершил вынужденную посадку в Тюмени.

В июне 2020 года SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы, из-за неисправности на борту совершил аварийную посадку.

В феврале 2021 года SSJ-100, направлявшийся в Тюмень, не смог вылететь из столичного аэропорта Шереметьево

Фото: Кабина Sukhoi Superjet-100. Leonid Faerberg / Global Look Press

В ноябре 2021 года SSJ-100 авиакомпании «Азимут» на пути из Нижневартовска в Минеральные Воды запросил экстренную посадку в Волгограде: причиной стал отказ одного из двигателей.

В январе 2022 года SSJ-100, вылетевший из Москвы в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в Шереметьеве из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера.

В октябре 2023-го SSJ-100 авиакомпании «Россия» во время рейса Санкт-Петербург — Самара совершил экстренную посадку из-за технических проблем: перед заходом на посадку пилоты заметили, что у лайнера заклинило подкрылки

В октябре 2023 года SSJ-100, следовавший по маршруту Владивосток — Чита , развернулся после взлета и снова сел по причине неисправности двигателя. В 2024-м авиакомпания «Россия» провела проверку своих Superjet, чтобы выяснить причины поломки шасси у девяти самолетов. Как выяснилось, суперджеты из Санкт-Петербурга, Архангельска и Нижнего Новгорода имели однотипные повреждения в виде «сильного пореза пневматиков второго колеса на левой основной стойке шасси».