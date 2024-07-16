Ошибку установки датчиков назвали возможной причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье

Неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check) названа предварительной версией крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия» .

По информации собеседника газеты, один из техников Луховицкого авиазавода установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов, что является нарушением руководства по эксплуатации.

В итоге при наборе высоты недостоверные показания с датчиков угла атаки привели к тому, что система защиты, предохраняющая самолет от выхода на режимы сваливания, несвоевременно активировалась и сама направила борт в землю.

«Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — пояснил источник.

При этом, добавил он, у экипажа не было времени распознать этот отказ, а полное отклонение ручки управления на себя не помогло бы пилотам обойти систему защиты от сваливания и выйти из пикирования.

Superjet 100 разбился в городском округе Коломна 12 июля. Известно, что он летел с авиазавода под Луховицами во Внуково. На борту находился только экипаж из трех человек. Никто из них не выжил.