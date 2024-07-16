Ошибку установки датчиков назвали возможной причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
«Известия»: причиной катастрофы SSJ-100 могла стать ошибка установки датчиков
Неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check) названа предварительной версией крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия».
По информации собеседника газеты, один из техников Луховицкого авиазавода установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов, что является нарушением руководства по эксплуатации.
В итоге при наборе высоты недостоверные показания с датчиков угла атаки привели к тому, что система защиты, предохраняющая самолет от выхода на режимы сваливания, несвоевременно активировалась и сама направила борт в землю.
«Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — пояснил источник.
При этом, добавил он, у экипажа не было времени распознать этот отказ, а полное отклонение ручки управления на себя не помогло бы пилотам обойти систему защиты от сваливания и выйти из пикирования.
Superjet 100 разбился в городском округе Коломна 12 июля. Известно, что он летел с авиазавода под Луховицами во Внуково. На борту находился только экипаж из трех человек. Никто из них не выжил.