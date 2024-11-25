Еще один Superjet совершил аварийную посадку в Красноярске

Самолет Superjet авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в Красноярске из-за проблем с гидравликой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Лайнер выполнял рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Утром он подал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Борт сел в Красноярске в 11:45, пассажиры не пострадали.

Накануне вечером прилетевший из Сочи Superjet «Азимута» загорелся во время посадки в Анталье — вспыхнула его задняя левая турбина. Известно, что в октябре лайнер получил повреждения во время вынужденной посадки во Внукове.

Пассажиров загоревшегося в Анталье самолета доставили в аэропорт. Спасти людей удалось благодаря тому, что лайнер находился в 150 метрах от пожарной части.

Авиакомпания не направила к пассажирам своего представителя и не оказала им должной поддержки, поэтому путешественники решили подать коллективный иск. Они надышались угарным газом и провели ночь в воздушной гавани.