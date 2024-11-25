Загоревшийся Superjet смогли посадить в 150 метрах от пожарной части в Анталье

Пилот остановил загоревшийся в Анталье Sukhoi Superjet с российскими туристами напротив пожарной части, благодаря чему спасатели начали тушить лайнер уже через минуту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, пожарная часть находилась в 150 метрах от самолета. Благодаря этому турецкие спасатели оперативно эвакуировали пассажиров с помощью надувных трапов и потушили пожар.

У вылетевшего из Сочи Superjet во время посадки загорелась задняя левая турбина. Лайнер жестко приземлился, а после удара начался пожар. Одна из пассажирок рассказала, что находившиеся на борту люди испытали сильный стресс. Авиакомпания «Азимут» не направила своего представителя и не оказала своим клиентам никакой помощи. Пассажиры провели ночь в аэропорту.

На место ЧП прибыли российские дипломаты. Часть туристов покинула аэропорт, а остальные решили дождаться выдачи багажа. Никто из 79 пассажиров Superjet не пострадал. Авиакомпания начала готовить резервный борт для обратного рейса.