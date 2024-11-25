Загоревшийся в Анталье российский самолет повредил створки шасси в октябре

Baza: загоревшийся в Турции SSJ 100 повредил створки шасси в октябре

Загоревшийся в турецком аэропорту самолет Sukhoi Superjet 100 месяц назад получил повреждения во время вынужденной посадки во Внукове, повредив створки шасси. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Канал уточнил, что борт выполнял рейс из Минеральных Вод в Иваново, но из-за отказа гидросистемы экстренно сел в московском аэропорту 16 октября.

Тогда экипаж, находящегося на высоте 10 километров лайнера, сообщил диспетчерам о низком уровне жидкости в первой гидросистеме. Самолет посадили на запасном аэродроме Внукова.

Пилоты не подавали сигнал бедствия и срочности, но в аэропорту объявили сигнал тревоги с кодом «синий». Тогда на послеполетном осмотре специалисты обнаружили течь гидрожидкости и повреждение створки шасси в виде протертой дыры, сообщал Telegram-канал «Авиаторщина».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты срочно выехали на место происшествия. После прибытия они поделятся оперативной информацией с места ЧП.