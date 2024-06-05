Авиакомпания «Россия» начала расследование из-за поломок шасси на SSJ-100

Фото: РИА «Новости»

Авиакомпания «Россия» провела проверку, чтобы выяснить причины поломки шасси у нескольких самолетов SSJ-100. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В авиакомпании „Россия“ проходит проверка причин произошедших случаев. Шины были заменены», — заявил представитель перевозчика.

До этого информация о девяти самолетах авиакомпании, прибывших в аэропорт Шереметьево с проколотыми колесами шасси, появилась в Telegram-канале Baza.

Суперджеты прибыли из Санкт-Петербурга, Архангельска и Нижнего Новгорода 2 июня, причем все имели однотипные повреждения в виде «сильного пореза пневматиков второго колеса на левой основной стойке шасси».

Авиакомпания начала внутреннее расследование.

Ранее самолет рейс Самара — Москва экстренно сел в Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси. Аварийную посадку в тот же день совершил и рейс Санкт-Петербург — Сочи, приземлившийся в Минеральных Водах из-за сработавшего датчика утечки топлива.

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