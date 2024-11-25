После спасения пассажиры вспыхнувшего в Анталье лайнера подали жалобу

Пассажиры самолета Superjet 100 рейса А45051 Сочи — Анталья пожаловались на отсутствие помощи от перевозчика. Они подали коллективный иск в адрес авиакомпании «Азимут», сообщили «Известия» .

«На данный момент мы пишем иск на компанию „Азимут“ за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета», — рассказала находившаяся на борту женщина.

Россияне подписали документы, находясь на аэровокзале в Анталье. Пассажиры заявили, что надышались угарным газом и не получили от авиакомпании должной, на их взгляд, поддержки.

«Азимут» сообщил, что возгорание произошло из-за грубой посадки на фоне сдвига ветра. Находившихся на борту людей эвакуировали. Пресс-служба перевозчика опубликовала в соцсетях контактный номер представителя авиакомпании и указала, что он находится в зоне прилета пассажирского терминала.

Пожар случился сразу после посадки Superjet 100 в Анталье. Очевидцы сняли его на видео. Наземные службы аэропорта потушили огонь. Следком начал проверку.