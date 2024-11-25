Сотрудники авиационных служб допросят пилотов загоревшегося в Анталье самолета

Пилоты загоревшегося в Анталье российского самолета SSJ-100 ждут допросов. Об этом сообщил командир-стажер Андрей Прядкин в беседе с Telegram-каналом Shot .

Он отметил, что его команду будут допрашивать представители авиационных служб. Все летчики чувствуют себя хорошо.

ЧП с самолетом произошло 24 ноября. Во время посадки у летевшего из Сочи Superjet загорелась задняя левая турбина. Борт жестко приземлился в Анталье, после удара начался пожар. Как рассказала одна из пассажирок, находившиеся на борту люди сильно испугались.

Спасатели быстро потушили огонь. Пилот остановил загоревшийся самолет напротив пожарной части, поэтому огнеборцам удалось оказаться на месте уже через минуту. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.