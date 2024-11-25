После ЧП с загоревшимся Superjet в Анталье возбудили дело

После возгорания фюзеляжа лайнера Superjet российского перевозчика «Азимут» в Анталье возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Пожар произошел во время посадки, пассажиры на борту следовавшего рейсом Сочи — Анталья самолета не пострадали. В Западном МСУ на транспорте Следственного комитета подтвердили, что ущерб из-за ЧП составил не менее одного миллиона рублей. Следователи осмотрели место вылета лайнера в Сочи и изъяли необходимую документацию.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Во время посадки у Superjet загорелась задняя левая турбина. Пилот остановил лайнер в 150 метрах от пожарной части, благодаря чему спасателям удалось быстро потушить огонь.