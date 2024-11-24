Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в Анталье

HavaSosyalMedya: в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете разгорелся пожар

Самолет авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи в Анталью, загорелся при посадке. Огонь оперативно ликвидировали. Об этом сообщила онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya .

«Пожар начался при посадке выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Огонь предположительно начался в двигателе», — уточнил портал.

Наземные службы аэропорта оперативно приступили к тушению пожара уже справились с пламенем. Информации о возможных пострадавших пока нет.

В воздушной гавани из-за происшествия закрыли взлетно-посадочную полосу, на которую сел российский самолет.

Ранее в Казахстане погиб один человек, когда вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

До этого в США при падении бизнес-джета Honda HA-420 на автомобиль за пределами взлетной полоса аэропорта Финикс погибли пять человек, находившихся на борту.