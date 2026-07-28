Прошедший по маршруту Усольцевых таежник нашел вероятное место пропажи семьи

В районе скалы Буратинка в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, местность оказалась крайне сложной для прохождения. Об этом рассказал опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru , который повторил их путь.

По его словам, путь без тропы осложняют сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросшие толстым слоем мха. Даже в сухую погоду мох скользит под ногой. Между глыбами есть глубокие ниши и провалы.

Кулеш предположил, что Усольцевы могли спуститься в одну из расщелин, чтобы укрыться от непогоды, но затем не смогли выбраться из-за травм или обездвиживания.

«Поиск возможен исключительно способом прочесывания цепочками, когда поисковики идут на расстоянии двух-трех метров друг от друга. В противном случае вы запросто пройдете мимо лежащих в глубокой расщелине вещей или останков и просто не увидите их из-за рельефа», — пояснил турист.

Ранее сыну Усольцевой Даниилу Баталову запретили участвовать в поисках.